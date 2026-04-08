4 Assi: i commercianti di San Gottardo protestano per cantieri e probabile ZTL

Malumore a San Gottardo, in Media Valbisagno, a seguito dei lavori relativi ai 4 Assi di Forza. I commercianti, per voce di Marco Allemani, intervistato in diretta da Telenord e membro del direttivo del Civ Il Gottardino, evidenziano grosse criticità e notevoli preoccupazioni in merito a quella che sarà la nuova viabilità, con il probabile inserimento delle ZTL a modificare flussi e abitudini dei cittadini. A peggiorare la situazione, i cantieri su via Emilia relativi allo scolmatore sul Bisagno. Tra le richieste, un incontro con il comune per trovare una soluzione che crei le minori ripercussioni possibili per chi abita e lavora nella zona.

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