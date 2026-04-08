Ferrante a Telenord: "Da via Corsica al Rio Rovare, fino al tunnel pedonale di Brignole, ecco come interverremo"
di Redazione
L'assessore ai lavori pubblici del comune di Genova Massimo Ferrante ha rilasciato un'intervista esclusiva a Telenord affrontando diversi temi di stretta attualità, che interessano molto i cittadini, a partire dalla situazione di via Corsica dopo il cedimento del manto stradale, fino alla prossima apertura del tunnel pedonale da Borgo Incrociati a Brignole. Ferrante si è concentrato, poi, sui prossimi passi relativi alla messa in sicurezza del Rio Rovare e Rio Noce, e sulla seconda giornata della cura del territorio.
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