Ferrante a Telenord: "Da via Corsica al Rio Rovare, fino al tunnel pedonale di Brignole, ecco come interverremo"

L'assessore ai lavori pubblici del comune di Genova Massimo Ferrante ha rilasciato un'intervista esclusiva a Telenord affrontando diversi temi di stretta attualità, che interessano molto i cittadini, a partire dalla situazione di via Corsica dopo il cedimento del manto stradale, fino alla prossima apertura del tunnel pedonale da Borgo Incrociati a Brignole. Ferrante si è concentrato, poi, sui prossimi passi relativi alla messa in sicurezza del Rio Rovare e Rio Noce, e sulla seconda giornata della cura del territorio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.