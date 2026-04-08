Genova, servizio civile universale: candidature prorogate al 16 aprile, ancora posti liberi

Più tempo per candidarsi al Servizio civile universale: la scadenza è stata prorogata al 16 aprile e restano ancora posti disponibili nei progetti attivati dal Comune di Genova. La decisione arriva dopo l’Open Day che ha coinvolto oltre 100 giovani interessati a un’esperienza di formazione e cittadinanza attiva.

Proroga – Il rinvio del termine punta a favorire una partecipazione più ampia. Il servizio civile è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni e rappresenta un’occasione concreta per acquisire competenze e contribuire alla comunità attraverso un anno di impegno in diversi ambiti.

Progetti – Tra le opportunità disponibili spicca “Conoscere la città: monitoraggio di ecosistemi urbani”, iniziativa che integra urbanistica e sostenibilità. I volontari saranno coinvolti nella mappatura del territorio tramite tecnologie GIS, nell’analisi dei rischi ambientali e in attività di supporto alla rigenerazione urbana, con particolare attenzione al centro storico e ai siti Unesco.

Inclusione – Altro progetto è “Generazioni”, che punta a rafforzare i legami sociali e intergenerazionali, promuovendo partecipazione e inclusione. Il bando 2026 dedica inoltre spazi specifici ai giovani con minori opportunità, come quelli con difficoltà economiche o bassa scolarizzazione.

Nuovi ambiti – Il servizio civile amplia il proprio raggio d’azione con settori emergenti come ambiente, digitale e agricoltura, intercettando le sfide contemporanee e offrendo percorsi formativi più diversificati.

Informazioni – Tutti i dettagli sui progetti e le modalità di candidatura sono disponibili attraverso i canali ufficiali del Comune.

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