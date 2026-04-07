Ceriale, al via i lavori sul rio San Rocco: intervento da 4,5 milioni per la sicurezza idraulica

Entrano nel vivo i lavori per la messa in sicurezza del rio San Rocco, un intervento atteso da anni e considerato strategico per la prevenzione del rischio idraulico nel centro abitato. Con la consegna ufficiale del cantiere, prende forma un’opera da 4,5 milioni di euro finanziata con fondi ministeriali gestiti dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico presso Regione Liguria.

Il progetto riguarda il tratto compreso tra la linea ferroviaria e la foce, uno dei punti più critici dal punto di vista idraulico. Sono previsti l’allargamento del corso d’acqua, il rifacimento del ponte di Lungomare Diaz, della passeggiata pedonale e dell’intera area alla foce, con una riqualificazione che avrà effetti anche sul piano urbano oltre che sulla sicurezza.

L’intervento rappresenta il primo lotto di un piano più ampio che in futuro prevede l’estensione dei lavori fino all’intersezione con via Romana. Un percorso lungo, costruito negli anni grazie a finanziamenti e a un lavoro amministrativo continuo che ha permesso oggi l’apertura del cantiere.

“È il coronamento di un impegno lungo oltre un decennio”, spiega l’assessore ai lavori pubblici Eugenio Maineri, ricordando come il progetto abbia attraversato diverse amministrazioni fino a concretizzarsi.

Sulla stessa linea il sindaco Marinella Fasano, che sottolinea come la riduzione del rischio alluvioni sia una priorità: “I lavori dureranno circa un anno e richiederanno collaborazione da parte di cittadini e operatori, ma restituiranno un territorio più sicuro e moderno, capace di affrontare eventi climatici sempre più estremi”. Un ringraziamento è stato infine rivolto all’Ufficio tecnico comunale, in particolare all’architetto Diego Rubagotti, per il lavoro svolto nel portare a compimento un iter complesso.

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