Trovato morto in casa Massimo Leopizzi, storico ultras del Genoa

Massimo Leopizzi, storico ultrà del Genoa, è stato trovato senza vita in casa della sua compagna a Bogliasco.

Le cause apparentemente sembrano naturali, anche perché era malato da tempo. Aveva 63 anni ed era stato tra i fondatori della Brigata Speloncia.

Era stato assolto nel processo per le estorsioni nell’era del presidente Preziosi.

Da tempo Leopizzi non era più in grado, a causa della malattia che lo aveva colpito, di seguire il Genoa allo stadio

