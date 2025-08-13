Trovato morto in casa Massimo Leopizzi, storico ultras del Genoa
di R.T.
Era stato assolto nel processo per le estorsioni nell’era del presidente Preziosi
Massimo Leopizzi, storico ultrà del Genoa, è stato trovato senza vita in casa della sua compagna a Bogliasco.
Le cause apparentemente sembrano naturali, anche perché era malato da tempo. Aveva 63 anni ed era stato tra i fondatori della Brigata Speloncia.
Era stato assolto nel processo per le estorsioni nell’era del presidente Preziosi.
Da tempo Leopizzi non era più in grado, a causa della malattia che lo aveva colpito, di seguire il Genoa allo stadio
