Tromba marina al largo di Chiavari, le immagini spettacolari dalla costa

Il maltempo che ha colpito la Liguria all'inizio della settimana non lascia totalmente la regione: questo pomeriggio sono state centinaia le segnalazioni per l'avvistamento di una tromba marina al largo di Chiavari.

Fortunatamente, il fenomeno sembra essere rimasto stazionario sul mare, offrendo tuttavia uno spettacolo ben visibile dalla costa. Pochi giorni fa un'altra tromba marina era stata avvistata al largo delle coste liguri, tra Arenzano e Voltri

Per domani, sabato 6 settembre, le previsioni meteo annunciano tempo stabile con cielo prevalentemente sereno e velature sottili in transito, specialmente nel pomeriggio. Brezze di vento costiere, deboli settentrionali o variabili altrove, il mare sarà inizialmente mosso sul Centro-Levante e poco mosso a Ponente, moto ondoso in calo a poco mosso ovunque dal pomeriggio

immagini da Facebook Il Mugugno genovese

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.