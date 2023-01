Trofeo Aragno, il vicedirettore delle piscine di Pra': "Un'edizione che aspettavamo da tempo"

Il Trofeo Aragno è sport, agonismo, intrattenimento e beneficenza.

"In questo weekend saranno presenti tanti nuotatori, olimpionici e campioni mondiali. Ci saranno anche gli atleti della Fiorentina Nuoto. Siamo tornati a quasi 4000 presenze gara. Quest'anno non ci sono restrizioni per nessuno e questo trofeo ci porta energie positive", spiega Elert Xhaxho, vicedirettore delle piscine di Pra'.

Il nuoto in Italia è uno sport di punta con tanto agonismo che vedremo in vasca in questo fine settimana alle piscine di Pra'. Ci si allena per 7/8 ore al giorno, tutti i giorni, per nuotare a certi livelli. Sicuramente è uno sport faticoso ma premia con i suoi risultati.

Il trofeo Aragno è una manifestazione che esalta il lavoro della struttura e di tutto il suo staff oltre a far partire la stagione del nuoto 2023. "Sarà il trofeo della rinascita", dichiara il vicedirettore delle piscine di Pra'.

"Il rincaro dell'energia ci ha portato ad un grosso deficit anche se per fortuna Comune e Regio.ne ci hanno aiutati. Ogni giorno si fanno i calcoli per far tornare i conti. Abbiamo tanti progetti per offrire tutti i nostri spazi e le nostre attività al 100%", sottolinea Elert Xhaxho.

