Genova, al via il 16° Trofeo Nazionale nuoto Aragno. L'assessore allo sport Ferro: "Istituzione sportiva per la nostra regione"

È la Sala Trasparenza della Regione Liguria ad ospitare la presentazione del 16° Trofeo di Nuoto G.S. Aragno in programma a Pra’ dal 20 al 22 gennaio. Un’edizione che torna ai numeri importanti: 35 società, 1.500 atleti per un totale di 4.000 presenze gara. Ai nomi belli come, tra gli Assoluti, Filippo Megli Rari Nantes Florentia Carabinieri, protagonista agli Europei di Roma 2022; Matteo Restivo RN Florentia Carabinieri, Claudia Tarzia Genova Nuoto Esercito, Mattia Zuin Nottoli Nuoto Fiamme Oro, Matilde Biagiotti RN Florentia. E tra i giovani: Irene Mati RN Florentia, Filippo Rinaldi e Ludovica Terlizzi Genova Nuoto, Jacopo Bugli RN Florentia e Cecilia Ghigliotti Genova Nuoto, Davide Damonte Cola RN Arenzano.

È il momento dell’adrenalina in vasca e delle riflessioni dietro le quinte: - “Siamo in un periodo complicato e la crisi energetica è il nervo scoperto” – dichiara Marco Ghiglione direttore Aquacenter I Delfini e Responsabile del Trofeo – “ma tanta è la voglia di tornare a fare sport al punto che in due settimane le società hanno polverizzato le iscrizioni. Per noi questo rappresenta un messaggio di conforto e aiuto, ma dobbiamo fare i conti con un prima, un dopo e l’incertezza del futuro. Noi però ci siamo, qui ed ora, e oltre allo sport, come ogni anno pensiamo a chi ha bisogno. Il nostro cuore è per Nora e la sua famiglia, il ricavato della vendita delle magliette, appuntamento tradizionale, da collezione, e la generosità di quanti vorranno, andranno ad aggiungersi alla raccolta per il suo viaggio in Texas”.

Ancora emozioni durante la tre giorni di Pra’ con le consegne delle targhe in memoria di Alessio Stefanelli, alla miglior prestazione nei 200 dorso assoluti maschi, e di Mattia Medici, alla miglior prestazione nei 200 stile assoluti maschi.

“Il ritorno ai grandi numeri e ai grandi nomi in vasca per l’oramai storico Trofeo Aragno dimostra quanto sia forte il radicamento del movimento natatorio nella nostra città – commenta l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi – ringrazio gli organizzatori per una manifestazione studiata nell’ottica anche dello sport come volano di valorizzazione del territorio, in particolare delle eccellenze del nostro food, un elemento di sicuro successo per la promozione di Genova. E’ la conferma di come gli eventi sportivi siano motore e linfa vitale anche per il turismo. Siamo vicini come amministrazione comunale ai gestori degli impianti, qualcosa abbiamo fatto ma vorremmo poter aiutare tutti. E poi Il valore aggiunto che è l’impegno per Nora, orgogliosi come città perché compatti e uniti per fare del bene”.

“E’ una manifestazione che ci piace molto perché è molto vicina al territorio, anzi, è espressione del territorio, le società radicate che diventano un presidio anche culturale” - aggiunge Antonio Micillo presidente Coni Liguria – “Sport di base ed eccellenza”.