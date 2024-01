Tricapodanno a Genova, in piazza De Ferrari 40mila persone: lo show ha raggiunto oltre 2 milioni e 600mila spettatori

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Neanche la pioggia ha impedito ai genovesi di radunarsi e aspettare insieme il nuovo anno, secondo gli organizzatori nella notte di Capodanno sono state oltre 40mila le persone scese in piazza De Ferrari per dare il benvenuto al 2024, con il 'Capodanno in Musica' targato Mediaset e trasmesso in diretta nazionale su Canale 5. La serata è partita subito dopo il messaggio alla Nazione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il maxi-evento è stato organizzato con il sostegno della Regione Liguria e del Comune di Genova. Sul palco, illuminato da una cornice di oltre un milione di led, il presidente della Liguria Giovanni Toti ha augurato a tutti "un 2024 pieno di felicità, promettendo un anno straordinario."

Il sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci ha augurato "un buon 2024 dallo splendido Capodanno di Genova"

La notte del 31 dicembre è stato l'evento conclusivo del Tricapodanno che ha animato le tre serate di Genova per tre giorni consecutivi: l'evento finale è stato condotto dalla presentatrice Federica Panicucci, sul palco a cantare insieme ai genovesi si sono esibiti nelle varie serate artisti tra cui i The Kolors, Mr. Rain, Orietta Berti, Iva Zanicchi, albano e tutta la scuola di 'Amici'.

Lo spettacolo ha raggiunto il 18.15% di share pari a 2.631.000 spettatori totali. Mediaset aggiunge che si tratta di uno share del 20.3% sul pubblico attivo, che sale al 23.13% sui giovani 15-34enni.

In una nota Giancarlo Scheri, direttore di rete commenta così: ''Plaudo la sempre ottima Federica Panicucci e ringrazio il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci per l'ospitalità, e i grandi artisti che hanno partecipato al Capodanno di Canale 5: uno spettacolo ricco e gioioso realizzato con la consueta professionalità dalla squadra produttiva Mediaset e la regia di Luigi Antonini, assieme al team RadioMediaset di Paolo Salvaderi. Bravi!"

“La Liguria inizia questo 2024 con il piede giusto, dopo essere entrata da protagonista nelle case di milioni di italiani. Una festa che ha saputo far divertire i moltissimi liguri, circa 40.000, che hanno scelto la piazza più rappresentativa di Genova per aspettare il nuovo anno e ha saputo intrattenere chi ha preferito restare a casa ma ammirare comunque la nostra bellissima città, illuminata a festa per il periodo natalizio. Un sentito ringraziamento va a Mediaset, a Piersilvio Berlusconi, a Paolo Salvaderi e le radio Mediaset, a Federica Panicucci per la conduzione come sempre impeccabile. Grazie anche alle migliaia di persone presenti in piazza, a tutti i liguri e i turisti che hanno partecipato con allegria e entusiasmo e alle Forze dell’Ordine che hanno lavorato per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dello spettacolo. Tutti insieme abbiamo realizzato un capodanno unico”. - ha commentato il presidente Toti