Treviso: nasce Nasce 'Xiloteca' il primo museo digitale dedicato alla sostenibilità del legno

Nasce nella Marca Trevigiana Xiloteca.it, il primo museo digitale italiano dedicato alla sostenibilità del legno. Lo scrive Treviso Today. La piattaforma, realizzata da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana con il contributo della Camera di Commercio Treviso-Belluno, punta a valorizzare il legno come materiale naturale, rinnovabile e strategico per un futuro più responsabile.

Il progetto amplia l’esperienza della Xiloteca Trevigiana, la più grande collezione europea di legni di grandi dimensioni, ospitata nella scuola professionale “Lepido Rocco” di Lancenigo. Grazie al digitale, la raccolta fisica di oltre 300 campioni provenienti da tutto il mondo diventa accessibile a imprese, professionisti, studenti e consumatori.

Pensata come spazio interattivo, Xiloteca.it raccoglie informazioni scientifiche, culturali e tecniche, favorendo un uso più consapevole del legno e mettendo in rete competenze e buone pratiche. Il progetto nasce a Treviso, primo polo italiano della filiera del legno, con 1.400 imprese, 18 mila addetti e un export da 1,8 miliardi di euro.

L’obiettivo è dimostrare che la responsabilità ambientale non è solo un valore etico, ma anche un fattore competitivo e distintivo per le imprese del settore.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.