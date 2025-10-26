Treno storico Genova-Ventimiglia: oltre 200 viaggiatori per celebrare i cent'anni del Dopolavoro Ferroviario

È stato un viaggio nel tempo quello compiuto oggi dal treno storico partito da Genova Brignole e diretto a Ventimiglia, organizzato per celebrare i cent’anni del Dopolavoro Ferroviario Nazionale. Oltre 200 passeggeri hanno preso parte all’iniziativa, che ha unito passione ferroviaria, memoria e valorizzazione del territorio.

L’evento è stato promosso dalla Regione Liguria, con la collaborazione di Trenitalia, Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici, RFI, Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia, Museo Nazionale dei Trasporti di Taggia, Comune di Taggia e Comune di Ventimiglia. A bordo anche l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, che ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa.

“Il grande entusiasmo e il successo di pubblico testimoniano la bontà dell’iniziativa – ha dichiarato Scajola –. Abbiamo voluto celebrare i 100 anni di una realtà associativa importante e offrire a cittadini e turisti l’occasione di riscoprire il fascino dei treni storici. Si tratta di progetti che uniscono mobilità, turismo e cultura, valorizzando il nostro territorio e le sue comunità”.

Lungo il percorso non sono mancate le tappe di festa. Alla stazione di Taggia, i viaggiatori sono stati accolti dalla banda musicale “Pasquale Anfossi”, diretta dal Maestro Vitaliano Gallo, e dai figuranti del Comitato San Benedetto in costumi d’epoca. I passeggeri hanno potuto visitare il Museo Nazionale dei Trasporti, mentre in piazza sono stati offerti i dolci tipici locali, come canestrelli e biscotti.

“È stato un evento di grande valore, che unisce storia ferroviaria e promozione del territorio – ha commentato il sindaco di Taggia, Mario Conio –. Abbiamo voluto accogliere in modo speciale non solo i viaggiatori, ma anche cittadini e visitatori, offrendo musica, tradizione e sapori della nostra città”.

A Ventimiglia, il treno storico è stato accolto dai figuranti dell’Agosto Medievale e dalla banda musicale cittadina, in un clima di festa e memoria condivisa.

“Ventimiglia ha un legame profondo con il treno e la sua storia – ha ricordato il sindaco Flavio Di Muro –. È proprio attorno alla stazione ferroviaria, realizzata nei primi anni dell’Ottocento, che è cresciuta la nostra città. Questo anniversario celebra anche un pezzo della nostra identità”.

Soddisfazione anche da parte del presidente del Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia, Gabriele Muratore, tra i promotori dell’iniziativa: “Per i 100 anni del Dopolavoro a livello nazionale abbiamo voluto realizzare un treno storico da Genova a Ventimiglia e ritorno. Grazie al sostegno della Regione Liguria l’evento ha avuto un grande successo, e ci auguriamo di poterne organizzare altri in futuro”.

Alla tappa finale erano presenti anche il sindaco di Loano, Luca Lettieri, e rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni ferroviarie. Un viaggio nella storia e nelle tradizioni liguri che ha unito comunità, memoria e turismo, testimoniando ancora una volta il fascino senza tempo del treno.

