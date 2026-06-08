Trenitalia rinnova il protocollo di conciliazione: procedure più semplici e tutela estesa a tutti i servizi

Trenitalia e le principali associazioni dei consumatori hanno siglato a Roma il nuovo Protocollo di Conciliazione Paritetica, aggiornando uno strumento che consente ai passeggeri di risolvere eventuali controversie con la compagnia in modo rapido, gratuito e senza ricorrere alle vie giudiziarie.

La firma dell’accordo è avvenuta presso la sede del Gruppo FS al termine di un incontro dedicato alla presentazione del Piano Estate 2026. Durante l’appuntamento sono stati affrontati anche temi legati all’assistenza ai viaggiatori, alla comunicazione con il pubblico e al miglioramento della qualità del servizio nei periodi caratterizzati da un elevato flusso di passeggeri.

A sottoscrivere il protocollo sono stati Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, e Carmelo Calì, Presidente dell’Organo Paritetico di Garanzia in rappresentanza delle associazioni dei consumatori.

La conciliazione paritetica rappresenta uno strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie che permette ai clienti di ottenere una valutazione alternativa del proprio reclamo qualora ritengano insoddisfacente la risposta ricevuta o l’eventuale indennizzo riconosciuto dall’azienda. Trenitalia, certificata come organismo ADR (Alternative Dispute Resolution), mette a disposizione questo servizio dal 2009 con l’obiettivo di favorire procedure più snelle e accessibili rispetto al contenzioso tradizionale.

Il nuovo accordo segna un’evoluzione del percorso intrapreso negli ultimi anni nell’ambito della negoziazione paritetica. Per la prima volta, infatti, l’intero sistema di conciliazione della società viene raccolto in un quadro unico e omogeneo, garantendo regole più chiare e uniformi per tutti i viaggiatori.

L’intesa si applicherà a tutti i marchi del vettore ferroviario, inclusi Frecciarossa, Intercity e Regionale, e comprenderà anche i servizi ferroviari transfrontalieri operati sul territorio nazionale. L’obiettivo è offrire ai clienti uno strumento di tutela ancora più efficace, capace di semplificare la gestione dei reclami e di rafforzare il rapporto di fiducia tra l’azienda e i propri passeggeri.

Grazie al nuovo protocollo, Trenitalia punta a rendere più efficiente la risoluzione delle controversie, garantendo tempi più rapidi e procedure più accessibili, in linea con l’impegno del Gruppo FS verso il miglioramento continuo dell’esperienza di viaggio e della qualità dei servizi offerti.

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