Trenino di Casella, nulla di fatto. Sanna attacca Giampedrone
di Gilberto Volpara
Sopralluogo tra sindaci del territorio e assessore regionale ai trasporti, Marco Scajola, per la ripartenza della ferrovia Genova-Casella.
Una data, pero’, non c’è e il capogruppo Pd, Armando Sanna, attacca l’assessore Giacomo Giampedrone, assente al vertice: “Se non giochiamo d’insieme non si va da nessuna parte. C’è una frana che minaccia i binari e c’è bisogno di un suo impegno urgente”.
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Tags:casella Sanna Giampedrone
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