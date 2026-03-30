Attualità

Trenino di Casella, nulla di fatto. Sanna attacca Giampedrone

di Gilberto Volpara

2205 - Assoclima

Sopralluogo tra sindaci del territorio e assessore regionale ai trasporti, Marco Scajola, per la ripartenza della ferrovia Genova-Casella.

Una data, pero’, non c’è e il capogruppo Pd, Armando Sanna, attacca l’assessore Giacomo Giampedrone, assente al vertice: “Se non giochiamo d’insieme non si va da nessuna parte. C’è una frana che minaccia i binari e c’è bisogno di un suo impegno urgente”.

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casella Sanna Giampedrone

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