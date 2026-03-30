Regazzoni (Si Skymetro): "La funivia in Valbisagno non risolve il problema"
di Claudio Baffico
Claudio Regazzoni, membro del comitato "Si Skymetro", interviene in diretta a Telenord per commentare il piano relativo alla funivia in Valbisagno, palesando più di una perplessità e rimpiangendo il progetto portato avanti dalla precedente amministrazione. Critico anche per quel che riguarda il metodo utilizzato e l'impatto che andrebbe a causare nella zona. Ancora una volta evidenziato l'"abbandono" della popoloazione di Struppa e Prato, che (almeno in una prima fase) non appaiono interessati dall'infrastruttura.
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