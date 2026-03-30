Leoncini (Avs Bassa Valbisagno): "Ascolto diretto dei cittadini sul tema funivia"

Simone Leoncini, capogruppo Avs nel municipio Bassa Valbisagno, ha affrontato in diretta ai microfoni di Telenord il tema relativo al piano della funivia. Il punto di partenza resta il coinvolgimento dei cittadini, per fare in modo che si possa trovare una soluzione la più condivisa possibile. Ribadito che l'analisi dovrà riguardare i dati, i numeri, e le potenzialità della funivia, e non mossa dall'ideologia politica. Ribadita la netta contrarietà al progetto Skymetro, con criticità che parevano più impattanti.

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