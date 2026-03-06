Traverso (Siap): “Bene i Patti per la sicurezza a Genova, ma devono essere chiari nei contenuti”

Un confronto nazionale sui temi della sicurezza e delle politiche territoriali che ha riunito politica, sindacati di polizia e amministratori locali. È quello che si è svolto a Roma, in un incontro promosso dal Partito Democratico, al quale hanno partecipato diverse organizzazioni sindacali del comparto sicurezza e numerosi sindaci italiani.

Tra le organizzazioni presenti anche il SIAP. Durante il dibattito è intervenuto il segretario generale nazionale del sindacato, Giuseppe Tiani, che ha sottolineato l’importanza del dialogo tra politica e rappresentanze delle forze dell’ordine. Tiani ha ribadito come la sicurezza democratica del Paese debba continuare a fondarsi sull’assetto istituzionale previsto dalla Legge 121 del 1981, che assegna al sistema della pubblica sicurezza e al coordinamento del Ministero dell'Interno un ruolo centrale nella gestione dell’ordine pubblico.

Al centro della discussione anche il contributo dei territori nelle politiche di sicurezza. In particolare è stato evidenziato il ruolo della polizia locale, dei servizi sociali e del tessuto civico e associativo nel rafforzare strategie di prevenzione e sicurezza integrata.

Secondo il segretario provinciale del SIAP di Genova, Roberto Traverso, il fatto che si torni a parlare dell’attivazione dei Patti per la sicurezza rappresenta “una notizia positiva”, anche perché il sindacato chiede da tempo l’utilizzo di questo strumento.

Allo stesso tempo, però, il SIAP sottolinea che sarà necessario chiarire contenuti e modalità operative degli accordi. Al momento, infatti, non è ancora noto se i Patti verranno strutturati secondo quanto previsto dal decreto del 2017 e quali misure concrete conterranno.

Per questo il sindacato chiede di poter conoscere nel dettaglio la struttura degli accordi prima della loro definizione. Dopo aver promosso a Genova una raccolta firme sul tema e aver discusso la questione nella direzione provinciale, il SIAP ha annunciato l’intenzione di presentare una propria proposta operativa su come strutturare i Patti per la sicurezza.

L’obiettivo, spiegano dal sindacato, è contribuire alla costruzione di strumenti realmente efficaci, che coinvolgano non solo istituzioni e forze di polizia, ma anche il tessuto sociale e associativo del territorio.

Secondo il SIAP, infatti, solo attraverso un percorso condiviso sarà possibile definire Patti per la sicurezza capaci di rispondere concretamente alle esigenze della città e di rafforzare il sistema della sicurezza urbana, ottimizzando le risorse disponibili.

