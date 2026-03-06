Salis: "Destino della sopraelevata da decidere dopo l'ingresso in funzione del tunnel subportuale"

"Il commissario per la ricostruzione di Genova Marco Bucci durante il suo mandato da sindaco di Genova, ha sempre sostenuto la necessità di decidere il futuro della Sopraelevata solo dopo aver analizzato l'impatto sulla viabilità cittadina derivante dalla piena entrata in funzione del tunnel subportuale. Si tratta di una linea che abbiamo sempre condiviso appieno, poiché è l'unica che consente di assumere decisioni basate su dati certi e non su ipotesi".



Così in una nota la sindaca di Genova Silvia Salis e il vicesindaco Alessandro Terrile replicano alle parole de subcommissario per la ricostruzione di Genova Carlo De Simone sull'uscita intermedia del tunnel subportuale di Genova nella zona di via della Madre di Dio e via delle Casaccie.



"Le dichiarazioni odierne del subcommissario per la ricostruzione ci sorprendono ancor più di quelle rese ieri in commissione comunale - commentano Salie e Terrile -.La posizione espressa non solo ci stupisce, ma ci spinge a chiederci se sia condivisa anche dal commissario?".

"Siamo certi che l'incontro richiesto oggi al commissario e all'amministratore delegato di Aspi, che auspichiamo avvenga in tempi brevissimi - proseguono sindaca e vicesindaco - sarà la sede opportuna per chiarire la grande confusione che si sta generando in queste ore sul tunnel subportuale. Restano per noi due punti fermi: il rispetto totale dell'accordo sui ristori per la città, che mette nero su bianco anche come reperire gli eventuali extracosti per il completamento delle opere previste, e la realizzazione dell'opera non può prescindere dal collegamento con il centro città e la relativa uscita di via Madre di Dio e via delle Casaccie".



