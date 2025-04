Trasta, camion finisce in bilico sul fiume: recuperato con l’autogrù dei Vigili del Fuoco

Momenti di tensione questa mattina a Trasta, in via San Donà di Piave, dove un camion è finito in bilico sul ponte dopo aver urtato un semaforo e il guard rail. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che il mezzo precipitasse. Necessario l’intervento dell’autogrù dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona e rimuovere il veicolo.

L’incidente – Il camion stava percorrendo la via quando, per cause ancora da accertare, ha impattato contro un semaforo e la barriera di protezione del ponte. La ruota posteriore è uscita dalla carreggiata, facendo inclinare pericolosamente il mezzo verso il letto del fiume sottostante.

Soccorsi tempestivi – Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno richiesto l’impiego dell’autogrù. Il conducente, rimasto illeso, è uscito autonomamente dalla cabina, evitando conseguenze peggiori.

Ripristino – I Vigili del Fuoco hanno prima provveduto a riportare il camion in carreggiata, quindi hanno recuperato anche il semaforo abbattuto e il blocco in cemento che lo sosteneva, finiti nel greto del fiume a seguito dell’impatto.

