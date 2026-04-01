Trasporto pubblico, il Piemonte approva il protocollo per tutelare i lavoratori

La Regione Piemonte ha approvato un protocollo d’intesa finalizzato alla tutela dei lavoratori impegnati nel trasporto pubblico locale su gomma, al termine di un confronto con l’Agenzia della Mobilità Piemontese e le principali sigle sindacali del settore.

Il provvedimento, adottato dalla Giunta su proposta dell’assessore ai Trasporti Marco Gabusi, rappresenta un intervento che punta a coniugare il miglioramento del servizio con la protezione dei livelli occupazionali, in una fase delicata come quella delle gare per l’affidamento dei servizi.

L’accordo, sottoscritto dall’Agenzia con la presidente Cristina Bargero e il direttore Cesare Paonessa, insieme alle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisal Cisal, Ugl Fna e Orsa Tpl, stabilisce un insieme condiviso di regole per accompagnare i processi di affidamento e rafforzare le tutele per il personale coinvolto. Il documento introduce anche strumenti di monitoraggio periodico e momenti di confronto continuo tra le parti.

Secondo Gabusi, le gare non devono essere considerate un fine, ma uno strumento per migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini, senza sacrificare i diritti dei lavoratori. L’obiettivo della Regione è infatti quello di costruire un sistema di trasporto più efficiente ed equo, evitando che i cambiamenti ricadano negativamente su chi opera nel settore.

Il percorso intrapreso, basato sul dialogo tra istituzioni e parti sociali, viene indicato come una scelta di responsabilità, necessaria per realizzare riforme solide e durature. In questo senso, il protocollo rappresenta una garanzia per i lavoratori e una base di riferimento per lo sviluppo futuro del trasporto pubblico piemontese.

Dal canto loro, i sindacati sottolineano l’importanza dell’introduzione di clausole sociali strutturate, considerate un risultato significativo per la tutela dell’occupazione nei cambi di gestione. Allo stesso tempo evidenziano la necessità di incrementare le risorse destinate al trasporto pubblico locale, ritenute fondamentali per assicurare sostenibilità e qualità del servizio. Investire nel settore, concludono, significa rafforzare la mobilità e sostenere lo sviluppo dei territori.

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