Trasporto aereo, oggi 24 ore di stop: Ita attiva il piano disagi

Possibili disagi in vista per chi oggi, lunedì 12 settembre, dovrà viaggiare in aereo. Per l'intera giornata è infatti in programma uno sciopero nazionale del trasporto aereo proclamato da Usb lavoro privato e da Cub. Lo stop di 24 ore è scattato dalla mezzanotte con esclusione dallo sciopero - si legge sul sito della Commissione di garanzia degli scioperi - del personale dipendente di Enav, nonché delle società Dussmann service e Spd dell'aeroporto di Malpensa.

Per far fronte all'agitazione, Ita Airways fa sapere sul proprio sito di aver cancellato alcuni voli nazionali previsti per oggi. La compagnia ha anche attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 43% dei viaggiatori - precisa la compagnia - riuscirà a volare nella stessa giornata del 12 settembre.