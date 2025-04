Torna la Genova-Olbia di Moby: viaggi fino a novembre e nuovi servizi a bordo

La “classicissima” Genova-Olbia di Moby riparte il 16 aprile e si spingerà fino al 3 novembre: stagione allungata, nuovi servizi a bordo e sconti per chi sogna la Sardegna tutto l’anno.

Stagione lunga – La linea Genova-Olbia, tra le più apprezzate dai passeggeri del Nord Italia e Nord Europa per collegarsi con la Sardegna, riapre domani, mercoledì 16 aprile. Moby ha annunciato che la stagione 2025 durerà fino al 3 novembre, a conferma della volontà di sostenere la destagionalizzazione turistica dell’isola.

Navi e comfort – A garantire il servizio saranno tre unità tra le più amate della flotta: Moby Aki, Moby Wonder e Moby Otta. A bordo, a partire da quest’anno, sono stati introdotti nuovi servizi pensati per migliorare l’esperienza di viaggio: wi-fi gratuito su Moby Aki e Moby Wonder, e la possibilità di seguire Sky anche durante la traversata.

Cibo e relax – Attenzione anche alla ristorazione. Le opzioni spaziano dai ristoranti gourmet alla carta ai self-service, con nuovi menù stagionali improntati a freschezza e leggerezza, per trasformare il viaggio in un momento piacevole e non solo di spostamento.

Fidelizzazione – Per i passeggeri più affezionati, torna anche il buono sconto del 20% sul viaggio successivo: un incentivo in più per chi ha già in mente la prossima partenza.

