Trasporti, scioperi in Liguria: si fermano anche i lavoratori dei caselli autostradali

Giornata di sciopero anche in Liguria per quanto riguarda i trasporti, a fermarsi sia i treni che i casellanti autostradali. A protestare, in questo venerdì 17 giugno, i sindacati A.L. Cobas e altre sigle sindacali che hanno aderito. Tra i motivi della protesta le diverse vertenze che portano al rischio licenziamento e che coinvolgono personale di diversi settori. I lavoratori dei caselli autostradali si fermano fino alle 22.

Per lo sciopero di oggi è coinvolto anche il personale di Trenitalia che si ferma fino alle 21 di oggi. Trenitalia ha informato che "circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane e ancora che saranno inoltre garantiti i collegamenti Regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Anche nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni".