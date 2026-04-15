Trasformazione digitale, a Roma il confronto tra istituzioni e imprese: Liguria protagonista dell'innovazione
di Carlotta Nicoletti
Focus su IA, sanità digitale e collaborazione pubblico-privato
Ampia partecipazione e focus sulle strategie future alla Strategic Partner Session di Assinter Italia, che a Roma ha riunito istituzioni, aziende e realtà ICT per discutere il futuro della trasformazione digitale in Italia.
Evento – L’iniziativa, promossa da Assinter Italia e presieduta da Pier Paolo Greco, ha rappresentato un momento di confronto tra pubblico e privato sui temi chiave dell’innovazione. Tra i partecipanti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, l’assessore regionale Luca Lombardi e il direttore generale di Liguria Digitale Enrico Castanini.
Collaborazione – Al centro dei lavori, la necessità di rafforzare la sinergia tra istituzioni, società in-house e imprese, con l’obiettivo di accelerare i processi di digitalizzazione e rendere più efficienti i servizi pubblici. Un dialogo considerato strategico per sostenere la competitività del sistema Paese.
Liguria – Durante l’incontro è emerso il ruolo crescente della Liguria come laboratorio di innovazione, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale. I progetti sviluppati a livello regionale, con il supporto di Liguria Digitale, stanno offrendo applicazioni concrete in ambiti complessi.
Progetti – Tra le iniziative evidenziate, il progetto Reg4IA, che vede la Liguria capofila nell’utilizzo dell’IA per la gestione delle liste d’attesa sanitarie e dei flussi turistici. Un modello che punta a migliorare l’organizzazione dei servizi e la qualità dell’esperienza per cittadini e visitatori.
Strategia – L’incontro si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, guidato dal sottosegretario Butti, con l’obiettivo di sostenere e accelerare le politiche nazionali di innovazione.
Prospettive – In questo contesto, è stata ribadita la volontà di contribuire attivamente e offrire il massimo supporto alle iniziative del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, guidato dal sottosegretario Alessio Butti, figura di riferimento per l’impulso e l’accelerazione delle politiche di innovazione digitale e per il rafforzamento del percorso di modernizzazione del Paese.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
A.Se.F rinnova la flotta funebre: nuovi mezzi presentati nel cuore di Genova
15/04/2026
di Redazione
Liguria-Svizzera, asse strategico su infrastrutture e sviluppo: incontro a Genova tra Bucci e l’ambasciatore
15/04/2026
di Carlotta Nicoletti
Università di Genova, quattro profili si sfidano per il ruolo di Rettore
15/04/2026
di Claudio Baffico
Genova, l'avvio dei lavori al muraglione di via Napoli previsto per inizio maggio
14/04/2026
di Claudio Baffico
Genova, bocciata proposta di sperimentazione di parcheggi gratuiti in centro
14/04/2026
di Redazione