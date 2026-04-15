Trasformazione digitale, a Roma il confronto tra istituzioni e imprese: Liguria protagonista dell'innovazione

Ampia partecipazione e focus sulle strategie future alla Strategic Partner Session di Assinter Italia, che a Roma ha riunito istituzioni, aziende e realtà ICT per discutere il futuro della trasformazione digitale in Italia.

Evento – L’iniziativa, promossa da Assinter Italia e presieduta da Pier Paolo Greco, ha rappresentato un momento di confronto tra pubblico e privato sui temi chiave dell’innovazione. Tra i partecipanti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, l’assessore regionale Luca Lombardi e il direttore generale di Liguria Digitale Enrico Castanini.

Collaborazione – Al centro dei lavori, la necessità di rafforzare la sinergia tra istituzioni, società in-house e imprese, con l’obiettivo di accelerare i processi di digitalizzazione e rendere più efficienti i servizi pubblici. Un dialogo considerato strategico per sostenere la competitività del sistema Paese.

Liguria – Durante l’incontro è emerso il ruolo crescente della Liguria come laboratorio di innovazione, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale. I progetti sviluppati a livello regionale, con il supporto di Liguria Digitale, stanno offrendo applicazioni concrete in ambiti complessi.

Progetti – Tra le iniziative evidenziate, il progetto Reg4IA, che vede la Liguria capofila nell’utilizzo dell’IA per la gestione delle liste d’attesa sanitarie e dei flussi turistici. Un modello che punta a migliorare l’organizzazione dei servizi e la qualità dell’esperienza per cittadini e visitatori.

Strategia – L’incontro si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, guidato dal sottosegretario Butti, con l’obiettivo di sostenere e accelerare le politiche nazionali di innovazione.

Prospettive – In questo contesto, è stata ribadita la volontà di contribuire attivamente e offrire il massimo supporto alle iniziative del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, guidato dal sottosegretario Alessio Butti, figura di riferimento per l’impulso e l’accelerazione delle politiche di innovazione digitale e per il rafforzamento del percorso di modernizzazione del Paese.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.