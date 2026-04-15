A.Se.F rinnova la flotta funebre: nuovi mezzi presentati nel cuore di Genova

A.Se.F. Srl, l’azienda di onoranze funebri del Comune di Genova, aggiorna il proprio parco mezzi puntando su veicoli di nuova generazione. I nuovi modelli saranno presentati ufficialmente con un servizio fotografico in programma in piazza De Ferrari.

Flotta – Il rinnovo riguarda auto e furgoni destinati ai servizi funebri, selezionati nel solco della tradizione aziendale. Anche questa volta la scelta è ricaduta su mezzi Mercedes-Benz, allestiti da Pilato Spa, azienda specializzata con sede a Treviso. L’obiettivo è garantire standard elevati in termini di affidabilità, sicurezza e qualità del servizio.

Evento – I nuovi veicoli saranno protagonisti di uno shooting fotografico previsto per venerdì 17 aprile alle ore 14 nel centro cittadino. La cornice di piazza De Ferrari farà da sfondo alla presentazione, offrendo un’occasione visiva e informativa per raccontare il rinnovamento della flotta.

Servizio – L’iniziativa non ha solo una finalità comunicativa, ma rappresenta anche un momento di aggiornamento per il servizio pubblico, che punta a mantenere elevati livelli di efficienza e professionalità in un ambito delicato come quello delle onoranze funebri.

Aggiornamento – Il rinnovamento della flotta si inserisce in un percorso più ampio di modernizzazione, volto a migliorare la qualità complessiva del servizio offerto ai cittadini genovesi.

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