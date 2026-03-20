Trasferta a Carrara, il genoano Terrile difende Salis: "Come sono tristi coloro che non hanno passioni"

Dopo le polemiche sollevate dal centrodestra per la trasferta di Silvia Salis a Carrara per seguire la Sampdoria, anche il vicesindaco di Genova, Alessandro Terrile, tifoso del Genoa, scende in campo per difendere la sindaca attraverso un post sui social.

Il titolo è emblematico e nel finale Terrile serve anche una frecciatina al presidente di Regione Marco Bucci:

COME SONO TRISTI GLI UOMINI E LE DONNE CHE NON HANNO PASSIONI

Oggi il centrodestra genovese ha sollevato una polemica sulla presenza della Sindaca Silvia Salis alla partita Carrarese-Sampdoria di ieri sera.

Con chi è andata? A che ora è partita? Con quale auto? Per incontrare chi?

Questi gli interrogativi della strepitosa nuova inchiesta dell'opposizione in Comune.

La Sindaca ha già chiarito di essere partita da Genova dopo le 18.00 con la propria auto insieme ad alcuni collaboratori con cui condivide la passione blucerchiata.

Ma non è questo il tema.

Piuttosto, che c'è di male se un sindaco a fine giornata coltiva una propria passione, che sia il calcio, il cinema o un concerto?

Che c'è di male se lo fa a sue spese, con i suoi amici o con i suoi colleghi?

Quale sarebbe il valore aggiunto di rinunciare ad una partita di calcio?

Faccio politica da anni, ho ricoperto e ricopro ruoli istituzionali e non manco mai di andare a vedere il Genoa in gradinata nord. Quando riesco, ogni tanto, vado in trasferta nel settore ospiti.

Non sarei un amministratore pubblico migliore se rinunciassi al Genoa.

Sarei solo più triste, con qualche ricordo e qualche amico in meno.

Amici del centrodestra, accettate un consiglio: finitela di guardare la vita dal buco della serratura. Sceglietevi una passione.

La vita vale anche per quello.

P.S.

Va bene anche la vela.

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