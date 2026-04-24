Transport del 24/04/2026

L’intelligenza artificiale entra sempre più al centro della logistica globale e del trasporto aereo merci. È quanto emerso nel corso dell’ottavo convegno dell’Osservatorio Cargo Aerei, organizzato da ANAMA e ospitato a Milano Malpensa, dove è stato presentato uno studio del Politecnico di Milano dedicato proprio all’impatto delle nuove tecnologie sul settore.

L’analisi conferma un trend ormai consolidato: il cargo aereo sta accelerando il processo di innovazione digitale in un contesto internazionale complesso, segnato da tensioni geopolitiche, aumento dei costi e forte pressione competitiva. In questo scenario, l’intelligenza artificiale viene sempre più considerata una leva strategica per migliorare efficienza, capacità di risposta e gestione dell’incertezza lungo tutta la filiera.

Secondo i dati illustrati da Damiano Frosi, ingegnere del Politecnico di Milano, il 51% delle aziende del settore ha già introdotto soluzioni basate su AI nei propri processi. Nel 20% dei casi si tratta di applicazioni avanzate, utilizzate ad esempio per il pricing, l’analisi dei dati e la previsione della domanda, mentre in altri casi l’intelligenza artificiale viene impiegata per attività più generiche come traduzioni automatiche, sintesi di report e supporto documentale.

I benefici, secondo lo studio, sono già evidenti: miglioramento della qualità del servizio, ottimizzazione dei costi e, in alcuni casi, anche un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale. Le tecnologie vengono utilizzate soprattutto come supporto all’attività umana, con l’obiettivo di potenziarne le capacità senza sostituirla.

“Nel settore cargo aereo – ha spiegato Frosi – l’uomo resta centrale nei processi, ma viene affiancato da strumenti che ne aumentano precisione e tempestività. Le applicazioni spaziano dal supporto operativo nei magazzini alla computer vision per il controllo dei colli e la gestione dei flussi logistici”.

Tra gli utilizzi più concreti figurano sistemi di customer service automatizzato, strumenti per la gestione delle tariffe e modelli predittivi della domanda. In ambito operativo, invece, si stanno diffondendo tecnologie in grado di monitorare in tempo reale la movimentazione delle merci e ridurre gli errori lungo la catena logistica.

Restano tuttavia alcune sfide aperte, a partire dalla qualità dei dati e dall’integrazione dei sistemi digitali esistenti, oltre alle riflessioni sugli impatti etici e occupazionali. Un altro nodo riguarda la difficoltà, in questa fase iniziale, di misurare con precisione il ritorno degli investimenti.

Dal punto di vista operativo, le ricadute per i clienti sono considerate positive, soprattutto in termini di velocità di risposta e tracciabilità delle spedizioni, a condizione che i sistemi siano alimentati da dati affidabili e strutturati.

Il tema dell’innovazione si inserisce in un contesto di crescita per l’aeroporto di Milano Malpensa, che si conferma uno dei principali hub cargo europei. Come evidenziato da Paolo Dallanoce, cargo manager di SEA Aeroporti di Milano, lo scalo ha chiuso il 2025 con 760 mila tonnellate di merce movimentata, il miglior risultato della sua storia.

“Investire in tecnologia e infrastrutture è fondamentale – ha sottolineato – per sostenere una domanda in costante crescita e rendere lo scalo sempre più competitivo a livello internazionale”.

Nonostante le tensioni globali e le oscillazioni dei costi, in particolare del carburante, il settore continua a mostrare resilienza, mantenendo un trend di sviluppo positivo. Le prospettive per i prossimi anni restano orientate all’espansione della capacità infrastrutturale e all’adozione di strumenti digitali avanzati.

Sulla stessa linea anche il presidente di ANAMA, Alessandro Albertini, che ha ribadito come l’intelligenza artificiale debba essere vista come un supporto all’attività umana e non come una sua sostituzione. “La figura professionale resta centrale – ha spiegato – mentre l’AI può contribuire a rendere più efficienti i processi e a migliorare la qualità del servizio”.

Un settore, quello del cargo aereo, che si conferma quindi in piena trasformazione, sospeso tra innovazione tecnologica, dinamiche geopolitiche e nuove esigenze della logistica globale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.