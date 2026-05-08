Transport del 08/05/2026

Si è svolta a Palazzo Tursi la 17ª edizione del convegno dedicato al trasporto pubblico e alla mobilità, un appuntamento annuale promosso a Genova per favorire il confronto su programmazione, esercizio e gestione delle reti di trasporto. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Internazionale delle Comunicazioni, ha messo al centro innovazione tecnologica, sostenibilità e politiche per la mobilità delle persone, con uno sguardo alle esperienze locali e nazionali.

Tra i temi principali, il grande cambiamento in corso a Genova con i cantieri dei quattro assi di forza e il percorso di rilancio dell’azienda di trasporto pubblico locale AMT Genova.

Robotti: “Sistema bloccato, ora stiamo ricostruendo”

Ad aprire il confronto è stato l’assessore alla mobilità del Comune di Genova Emilio Robotti, che ha descritto una fase di profonda trasformazione per il capoluogo ligure.

“Abbiamo trovato un sistema completamente bloccato, molte infrastrutture e cantieri fermi che abbiamo fatto ripartire”, ha spiegato Robotti, sottolineando anche la situazione critica dell’azienda di trasporto pubblico.

“Stiamo salvando l’azienda, con un’operazione di trasparenza e responsabilità”, ha aggiunto, evidenziando come il percorso avviato punti a ridisegnare il sistema della mobilità cittadina.

Tra le direttrici principali, l’intermodalità e l’integrazione tra ferro e gomma: “Puntiamo a una sorta di metropolitana leggera cittadina che attraversi la costa”, ha spiegato, insieme allo sviluppo dei quattro assi e alla promozione della mobilità condivisa come bike e car sharing.

Robotti ha inoltre sottolineato il valore sociale della mobilità: “È un valore costituzionale fondamentale, perché incide sull’attuazione di tutti gli altri diritti”.

Bergamo: parte il sistema EBRT

Lo sguardo si è poi spostato su Bergamo, dove è stato avviato il sistema EBRT Bergamo-Dalmine-Verdellino, nuova infrastruttura per il trasporto rapido di massa.

La direttrice generale di ATB Bergamo, Liliana Donato, ha illustrato il progetto: una linea di circa 30 chilometri con frequenze fino a 5-10 minuti nelle ore di punta.

“L’EBRT si inserisce in un sistema di trasporto integrato e denso, soprattutto su ferro”, ha spiegato Donato, sottolineando come il progetto si affianchi allo sviluppo della seconda linea tramviaria.

L’obiettivo è migliorare la mobilità dell’area e ridurre l’uso dell’auto privata: “Un servizio più efficiente, economico e regolare”, capace di generare benefici sia ambientali che sociali.

Transizione energetica: il ruolo dell’industria

Ampio spazio anche alla transizione energetica nel settore del trasporto pubblico. ZF, attraverso il market engineer Paolo Gigante, ha illustrato le soluzioni tecnologiche in sviluppo.

“Stiamo lavorando su motorizzazioni elettriche per autobus e assali elettrici, ma anche su soluzioni ibride full hybrid ad alta potenza”, ha spiegato Gigante.

L’obiettivo è garantire veicoli più sostenibili senza rinunciare alle prestazioni, riducendo al tempo stesso i tempi di fermo grazie a una migliore assistenza tecnica.

Sardegna: la sfida dell’idrogeno

Innovazione anche in Sardegna, dove CTM Cagliari ha avviato la sperimentazione dei primi autobus a idrogeno.

Il direttore manutenzione Luigi Di Stasio ha raccontato la fase di test: “Abbiamo acquistato tre autobus a idrogeno, i primi in Sardegna, e li stiamo testando soprattutto sul sistema di rifornimento”.

Secondo Di Stasio, i nuovi mezzi offrono vantaggi importanti in termini di autonomia e capacità di carico, avvicinandosi alle prestazioni dei bus diesel.

La sfida principale resta la gestione della transizione tecnologica: “Stiamo valutando tutte le opzioni, dall’elettrico ai filobus con ricarica in movimento, fino all’idrogeno, per costruire una flotta flessibile e adatta ai diversi contesti di utilizzo”.

Un sistema in evoluzione

Dalle grandi città alle sperimentazioni regionali, il trasporto pubblico italiano si muove verso un modello sempre più integrato, sostenibile e tecnologicamente avanzato. Genova, Bergamo e Cagliari rappresentano tre esempi di un percorso comune: innovazione infrastrutturale, transizione energetica e centralità della mobilità come servizio essenziale per cittadini e territori.

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