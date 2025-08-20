Transizione energetica, Intesa Sanpaolo rafforza la presenza nei servizi di consulenza sulle rinnovabili

Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione Imi Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, ha svolto il ruolo di advisor finanziario di BayWa r.e. nella cessione a Encavis di un portafoglio di impianti a energia rinnovabile da 199 megawatt situati nel nord della Spagna.

I progetti – BayWa r.e., operatore indipendente con sede in Germania attivo nella generazione di elettricità da fonti rinnovabili, ha ceduto a Encavis, uno dei principali produttori europei nel settore, un portafoglio composto da tre parchi eolici per circa 142 Mw e due impianti fotovoltaici per 57 Mwp. I progetti si trovano a circa 40 chilometri da Saragozza, nella regione dell’Aragona.

Le soluzioni – L’operazione consolida la posizione del gruppo bancario italiano, guidato dal ceo Carlo Messina, come partner di riferimento nei servizi di advisory a livello internazionale, in particolare per iniziative legate alla transizione energetica e allo sviluppo di soluzioni sostenibili.

L'esperienza – La divisione Imi Cib vanta una lunga esperienza nelle operazioni connesse alle energie rinnovabili e continua a supportare progetti di scala europea volti ad accelerare la decarbonizzazione. Tra i mandati più rilevanti figurano il ruolo di advisor finanziario di F2i nel consolidamento delle attività con Sorgenia, quello a fianco del gruppo Enel nella partnership con Masdar per impianti fotovoltaici in Spagna, e la co-consulenza nell’operazione congiunta tra Masdar e Iberdrola per il coinvestimento nella wind farm offshore Baltic Eagle da 476 Mw nel Mar Baltico tedesco.

