Tragedia Crans Montana: stasera Tac per chiarire cause morte Galeppini

Sarà eseguita questa sera la TAC sul corpo di Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese rimasto vittima della tragedia al locale Le Constellation di Crans-Montana durante la notte di Capodanno.





La famiglia del ragazzo ha espresso la volontà di chiarire ogni dettaglio della vicenda, soprattutto perché il corpo non presentava segni evidenti di ustioni, tipiche dell’esposizione diretta alle fiamme.





L’esame radiologico servirà a determinare se la morte sia stata causata da schiacciamento o da altri effetti legati al panico e alla calca durante la fuga. Secondo quanto ricostruito, nel locale travolto dall’incendio si è generata una folla disperata in fuga, fattore che potrebbe aver contribuito alla tragedia.





I genitori di Emanuele hanno sottolineato l’importanza di fare piena luce su ogni dinamica della notte, per comprendere meglio le circostanze della tragedia e supportare le indagini in corso.

