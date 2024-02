Traffico: Manesseno in trappola, la sindaco: "Poco dialogo con Genova"

Lavori al via per la messa in sicurezza di via Omero Ciai a sud dell'abitato di Manesseno, frazione di Sant'Olcese, dove si viaggia su una sola corsia.

Il restringimento della circolazione, per chi deve raggiungere il fondo valle e il casello autostradale di Bolzaneto, provoca pesanti rallentamenti, soprattutto, per l'annoso problema di via Mercati Generali (nella foto), in territorio già del Comune di Genova, dove la strada da due corsie diventa una.

Interviene sul tema la sindaco santolcesina Sara Dante: "Purtroppo, abbiamo davanti un mese difficile. Nel nostro territorio scontiamo, anche, la chiusura della provinciale all'interno del Comune di Serra Riccò che proseguirà per 4 mesi. Dunque, il traffico di chi scende dalla Vallescrivia si riversa tutto sul nostro territorio. Da tempo, segnaliamo al Comune di Genova l'urgenza di una risoluzione del 'tappo' in via Mercati Generali, all'origine di gran parte dei nostri problemi. Nulla è stato fatto in base alle proposte provienienti da chi vive quotidianamente le difficoltà dell'alta valle".