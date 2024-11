Pos, Nexi problemi in tutta Italia: disservizi nei pagamenti elettronici

Un’interruzione di rete diffusa ha causato disservizi nei pagamenti elettronici attraverso i terminali Pos in tutta Italia. Nexi, uno dei principali gestori di pagamenti elettronici, ha confermato che il problema è stato originato da un malfunzionamento del sistema del fornitore tecnologico internazionale Worldline.





La problematica è stata attribuita a un “incidente di rete generico e diffuso” comunicato da Worldline, come spiegato in una nota ufficiale di Nexi Payments. “Stiamo monitorando la situazione e forniremo aggiornamenti non appena avremo nuove informazioni dal fornitore”, ha precisato Nexi. Il disservizio non riguarda solo i Pos di Nexi ma anche quelli di altri operatori che si appoggiano alla medesima rete tecnologica.





Questo tipo di problematica non è nuovo. Un caso simile si era verificato nel 2022, quando un malfunzionamento legato a un’infrastruttura gestita da Ibm aveva causato il blocco dei pagamenti. Eventi di questo tipo sottolineano la vulnerabilità delle reti che supportano i sistemi elettronici, sempre più fondamentali nella quotidianità dei cittadini.





Le segnalazioni si sono moltiplicate sui social, evidenziando i disagi sia per i consumatori sia per gli esercizi commerciali. La crescente dipendenza dai sistemi digitali di pagamento evidenzia l’urgenza di soluzioni tecnologiche più resilienti per evitare blocchi diffusi.





Nexi e gli altri operatori coinvolti sono al lavoro per ridurre i disagi e ripristinare la piena funzionalità del servizio. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore. Intanto negli esercizi commerciali quali bar, negozi e altri servizi non si può pagare tramite pos per chi ha una banca che opera sul gestore Nexi, il consiglio è di prelevare anche se in queste ore in molti lo stanno già facendo creando code dai bancomat.