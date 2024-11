Genova, il Comune prepara il Piano Neve: in campo fino a 20 mezzi spargisale

Il Centro Operativo Comunale si è riunito al Matitone per la definizione del Piano neve 2024/2025. L'incontro è servito alla messa a punto del piano operativo da mettere in campo nella prossima stagione invernale in caso di allerta meteo nivologiche.

L'assessore - "Per tutte le Direzioni e le aziende partecipate del Comune è stata l'occasione per confrontarsi e decidere insieme la strategia da portare avanti, nei prossimi mesi, per rafforzare e rendere più efficiente l'azione amministrativa in occasione di eventuali allerte meteo per neve che potranno essere diramate nella imminente stagione invernale - spiega l'assessore comunale alle Sicurezza e Protezione Civile Sergio Gambino - Il nostro obiettivo è rispondere al meglio a eventuali criticità legate alle precipitazioni nevose, consapevoli di quanto sia importante, durante le allerte meteo, un efficace coordinamento tra tutte le ramificazioni dell'Amministrazione e la Sala Emergenze di Protezione Civile".

Per quanto riguarda la spalatura e la salatura delle strade, anche quest'anno la sala emergenze di Protezione Civile coordinerà, durante le fasi operative comunali, le attività e le esigenze dei Municipi in termini di spalatura e salatura meccanica (di competenza di AMIU) e manuale.

Le misure - A seconda del colore dell'allerta (gialla, arancione, rossa) saranno predisposti e impiegati fino a 20 mezzi spargisale, 10 pale meccaniche e altri mezzi per interventi immediati e su percorsi predefiniti. Per quanto, invece, riguarda il sociale è attivo, per tutto l'anno, il servizio di pronto intervento sociale 24h/24. A partire dal 9 dicembre, le persone senza fissa dimora potranno essere ospitate nella struttura di Vico Chiusone. In collaborazione con altri Enti. Il Comune di Genova sta lavorando per ampliare la rete di accoglienza attraverso la ricognizione di altre strutture. Le strutture di accoglienza saranno aperte dalle 18.30 alle 9.00 e tutto il giorno in caso di criticità e durante le ondate di freddo diramate con simbolo nero sui bollettini di Arpal. Grazie a un accordo con ASL3, in Vico Chiusone sarà possibile per gli ospiti portare con sé animali da affezione se di modeste dimensioni e non pericolosi. Invariato anche il piano neve di Amt con la prevista riduzione del 30% del servizio per il montaggio preventivo delle catene sui mezzi. Il Comune di Genova è al lavoro con Amt per razionalizzare l'impiego dei mezzi da 18 metri.