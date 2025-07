Mattinata difficile sull’A10 verso Genova: incidente autonomo ad Arenzano, sette feriti e coda fino a 6 km

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia. Un incidente autonomo si è verificato nelle prime ore di oggi nella carreggiata est, in direzione Genova, all’altezza di Arenzano.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un sinistro che ha coinvolto un solo veicolo, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale. A bordo dell’auto viaggiavano sette persone, tutte rimaste ferite nell’impatto. Fortunatamente, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita, anche se alcuni sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

L'incidente ha provocato gravi disagi alla circolazione: al momento si registrano fino a sei chilometri di coda in direzione del capoluogo ligure. I soccorsi, intervenuti prontamente sul posto insieme al personale di Autostrade per l’Italia, hanno operato per liberare la carreggiata e assistere i feriti.

La corsia interessata dall'incidente è rimasta chiusa per oltre un’ora, causando un progressivo aumento del traffico. Le operazioni di rimozione del veicolo incidentato si sono concluse poco prima delle 11, con un graduale miglioramento della viabilità.

Si raccomanda agli automobilisti in viaggio sulla tratta di prestare la massima attenzione, rispettare i limiti di velocità e consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico.

