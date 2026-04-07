“Tra presente e futuro”: a Genova il Congresso Liguria Odontoiatrica 2026 racconta l’evoluzione della professione

Genova si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più rilevanti per il mondo odontoiatrico: il Congresso “Liguria Odontoiatrica” 2026, un evento che mette al centro una domanda cruciale per il settore: “Tra presente e futuro: le tecniche e i materiali stanno cambiando l’Odontoiatria?”

Un interrogativo che riflette un momento di profonda trasformazione per la professione, sempre più influenzata dall’innovazione tecnologica e dall’introduzione di materiali biocompatibili di nuova generazione.

L’evento prenderà il via venerdì 10 aprile con il corso precongressuale teorico-pratico, in programma dalle ore 14 alle 18 presso la Sala Corsi ANDI Genova. Protagonista sarà il professor Massimo Simion, che guiderà i partecipanti attraverso il tema “La rigenerazione ossea orizzontale e verticale: l’evoluzione dei materiali in aiuto alla moderna GBR”, offrendo un approfondimento concreto su tecniche avanzate e applicazioni cliniche.

Il momento centrale sarà però il Congresso di sabato 11 aprile, ospitato nella prestigiosa cornice dell’Auditorium dell’Acquario di Genova, dalle ore 9 alle 17. L’iniziativa si svolge con il patrocinio di importanti istituzioni, tra cui Ordine dei Medici e Odontoiatri, CAO Genova, FROMCeO Liguria, Regione Liguria, Comune di Genova, Università di Genova, Ordini delle Professioni Sanitarie, AISO Genova, SIA e FAS.

La sessione unica, aperta a dentisti, igienisti e studenti, offrirà una visione ampia e aggiornata dei cambiamenti in atto nella disciplina. Sul palco si alterneranno relatori di fama internazionale come Guido Fichera, Maria Gabriella Grusovin, Massimo Simion, Angelo Putignano e Daniele Rondoni, chiamati a confrontarsi su una odontoiatria in rapida evoluzione.

Al centro del dibattito, il ruolo del professionista del futuro: non più solo clinico, ma figura capace di integrare competenze tecnologiche, digitali e relazionali. Un vero e proprio “gestore di tecnologie”, in grado di orientarsi tra innovazione e pratica quotidiana, mantenendo sempre il paziente al centro.

Ad aprire i lavori sarà la neo Presidente, dottoressa Monica Puttini, recentemente eletta, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e dei patrocinatori presenti.

«In un contesto complesso, veloce e di modernità clinica – dichiara Fabio Currarino, Direttore Scientifico del Congresso e Segretario Culturale di ANDI Genova – saper scegliere terapie, tecniche e soprattutto avere una conoscenza critica della miriade di materiali forniti dall’industria odontoiatrica, il tutto orientato al rispetto del paziente, può fare la differenza…. stay in touch e ….”Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”…e noi DENTISTI ANDI ci crediamo».

Il Congresso “Liguria Odontoiatrica” 2026 si conferma così come un momento di confronto e aggiornamento fondamentale, capace di unire ricerca, clinica e visione, offrendo ai professionisti strumenti concreti per affrontare le sfide di un settore in continua trasformazione.

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