TPL, risorse completamente impegnate: avanti con il piano di ammodernamento

“Tutti i fondi statali e comunitari oggi disponibili per il rinnovamento evolutivo del parco mezzi del Trasporto pubblico locale sono stati regolarmente impegnati e assegnati a TPL FVG Scarl, che sta procedendo con l’acquisizione dei nuovi veicoli. Il Programma è in uno stadio avanzato di realizzazione e puntiamo a concluderne l’aggiornamento entro aprile 2026”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, intervenendo questa mattina in Consiglio regionale per rispondere a un’interrogazione riguardante il Programma operativo di rinnovo evolutivo del parco autobus del Trasporto pubblico locale regionale (Prepm-Tpl).

L’assessore ha specificato che le risorse statali e comunitarie finora disponibili e attribuite alla Regione per l’attuazione del Programma ammontano complessivamente a 155,785 milioni di euro. Attualmente il Programma è stato realizzato per circa il 33%, a fronte del trasferimento integrale dei fondi e di un’erogazione pari al 41% delle somme complessive.

Resta da definire – su richiesta della stessa Tpl Fvg Scarl, a seguito di alcune mutate condizioni – la convenzione quadro tra Regione e Tpl Fvg Scarl. Sul testo è in corso un confronto tecnico che ha già portato a una prima condivisione dei principi generali e dell’impianto regolamentare.

“L’obiettivo – ha concluso Amirante – è assicurare un rinnovamento strutturale e sostenibile, in linea con il percorso di transizione ecologica del sistema regionale di trasporto pubblico, garantendo al tempo stesso equilibrio finanziario e chiarezza nei rapporti contrattuali tra Regione e gestore”.