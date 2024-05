Toti ai domiciliari, l'UDC: "Occorre aumentare ancora la cooperazione tra i partiti strutturati con la coesione in termini di valori"

L'UDC Liguria entrando nel merito di quando sta accadendo in questi giorni, auspica che la magistratura operi nel modo più veloce possibile per far luce sull'accaduto e per evitare la paralisi della macchina amministrativa ligure. L'UDC in quanto facente parte della coalizione di centro destra, ritiene che sia doveroso aumentare ancora la cooperazione tra i partiti strutturati con la coesione in termini di valori e pensiero che ha sempre caratterizzato la colazione di centro destra ribadendo l'importanza delle strutture partitiche come punto di riferimento per i cittadini. Riteniamo sia utile riflettere seriamente sul ripristino di una scuola politica che sia in grado di generare una classe dirigente portata esclusivamente al rispetto del codice etico e morale nell'ottica del servizio ai cittadini." Così in una nota il gruppo UDC Liguria.