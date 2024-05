Toti ai domiciliari, Donzelli (FdI): "Può darsi che tra qualche ora il governatore torni a lavorare"

"C'è la presunzione di innocenza, c'è fiducia nei magistrati. Lui contesta ogni tipo di accusa, si sente molto tranquillo e dice che dimostrerà la sua innocenza. Confido che riesca a farlo, non vedo perchè non dovrei credergli. Se Toti avesse detto pubblicamente in piazza, come ha fatto Emiliano, che era andato a casa dei mafiosi a chiedergli il permesso di fare politica, avrei chiesto le dimissioni". Lo dice il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli parlando dell'arresto del Governatore ligure Giovanni Toti. "Può darsi che tra qualche ora possa tornare a lavorare", ha affermato Donzelli.

A Donzelli fa eco il compagno di partito Vincenzo Sofo: "Nuove elezioni? Dipende dall'avanzare delle indagini. Stiamo leggendo ipotesi di reato, non c'è niente di certo. Non amo commentare le vicende giudiziarie né quando coinvolgono la destra né quando coinvolgono la sinistra. Il problema secondo me è la risonanza mediatica che può influenzare le dinamiche politiche. Quello che mi preme politicamente dire è che stiamo parlando di un territorio, la Liguria, cruciale per l'Italia dei prossimi anni".