Tornano le Stelle di Natale AIL contro leucemie, linfomi e mieloma

Dal 5 all’8 dicembre, le Stelle di Natale AIL torneranno nelle piazze italiane, coinvolgendo circa 5mila città in un gesto di solidarietà a sostegno dei pazienti con malattie del sangue e delle loro famiglie. L’iniziativa, giunta alla sua 37ª edizione e posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, offre la tradizionale pianta natalizia con una donazione minima di 15 euro. In molte piazze sarà possibile scegliere anche la dolce variante “Sogni di cioccolato AIL”, disponibile in cioccolato al latte e fondente con nocciole, sempre con un contributo minimo di 15 euro.

Da oltre 55 anni, l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma mette al primo posto il paziente e la ricerca scientifica. Grazie a questa lunga attività, sono stati raggiunti significativi progressi nella diagnosi e nel trattamento dei tumori del sangue, con terapie sempre più mirate ed efficaci per adulti e bambini.

AIL sottolinea l’importanza di proseguire lungo questa strada, investendo costantemente nella ricerca per accelerare gli studi e rendere le malattie ematologiche sempre più curabili.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.