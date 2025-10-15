Torna il Festival della Scienza: l’edizione 2025 si apre all’insegna degli "Intrecci"

Genova torna ad accogliere una delle manifestazioni culturali e scientifiche più attese dell’anno: il Festival della Scienza, che nel 2025 si presenta con una parola chiave carica di significato e suggestione: “Intrecci”. Dal 24 ottobre al 3 novembre, la città ospiterà incontri, laboratori, conferenze, mostre e spettacoli per esplorare le connessioni tra saperi, discipline, culture e generazioni.

Un’edizione che si annuncia ricchissima di contenuti e appuntamenti, pensata per coinvolgere scuole, famiglie, studiosi e appassionati in un dialogo aperto tra scienza, arte e società.

A presentare il programma a Telenord sono stati Fulvia Malgieri, direttrice del Festival, e Domenico Coviello, presidente dell’associazione che promuove l’evento, insieme agli assessori regionali Massimo Nicolò (Sanità) e Simona Ferro (Scuola), a testimonianza del forte legame tra il Festival e il territorio.

