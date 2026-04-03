Torino guida l’innovazione: si chiude la sperimentazione della navetta autonoma AuToMove

Oltre 1.100 chilometri percorsi, più di 450 corse effettuate e circa 1.000 utenti coinvolti in sei mesi: questi i numeri che segnano la conclusione della sperimentazione della navetta autonoma AuToMove a Torino, nell’ambito del progetto Living Lab ToMove.

"La conclusione di AuToMove non rappresenta un punto di arrivo, ma un passaggio fondamentale", ha dichiarato il Sindaco Stefano Lo Russo in apertura dell’evento “Mobilità autonoma: il futuro si disegna a Torino” presso il Campus Luigi Einaudi. "I dati raccolti dimostrano che la guida autonoma può essere testata con successo nel tessuto urbano reale. Oggi abbiamo competenze e un ecosistema che ci consentono di trasformare queste sperimentazioni in servizi reali, integrati nel trasporto pubblico".

L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, operatori e partner, confermando il ruolo di Torino come uno dei principali laboratori europei per l’innovazione della mobilità. Forte di questi risultati, la città si è candidata ufficialmente a diventare un hub continentale per la guida autonoma, puntando a fare del capoluogo piemontese il fulcro della sperimentazione europea grazie a un ecosistema unico che unisce ricerca accademica, industria e pubblica amministrazione.

Questo primato si basa su visioni di lungo periodo e su competenze consolidate. Un esempio emblematico è il consorzio 5T, partner strategico del progetto: nato a Torino nel 1992 nell’ambito del programma europeo Quartet, 5T è stato pioniere nei sistemi di trasporto intelligente (ITS), dalla gestione del traffico per le Olimpiadi del 2006 fino alla moderna Smart Mobility.

L’eredità dell’innovazione si è evoluta nel progetto Living Lab ToMove, che ha coinvolto oltre 200 imprese, 16 sperimentazioni attive, circa 40 ricercatori, 70 eventi, e 8 associazioni a tutela di utenti fragili, con investimenti superiori a 7 milioni di euro. La fase successiva punta a rendere i servizi operativi, replicabili e sostenibili.

La sperimentazione AuToMove, attiva dal 14 ottobre 2023 al 31 marzo 2026, ha visto una navetta elettrica di livello SAE 4 percorrere 3 chilometri tra il Campus Luigi Einaudi, corso Tortona e Lungo Dora Siena, supportando il collegamento dell’ultimo miglio, le università, gli ospedali e il trasporto di utenti vulnerabili. Il servizio ha trasportato circa 1.000 persone, tra prenotazioni individuali e attività didattiche del Living Lab, con eventi di approfondimento tecnico e raccolta feedback che hanno coinvolto 300 partecipanti, tra cui 180 studenti e 25 utenti vulnerabili.

Il progetto, finanziato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale con fondi PNRR, è frutto di un partenariato tra GTT, 5T, Università e Politecnico di Torino, Fondazione LINKS, Fondazione Piemonte Innova, e partner tecnologici come Ohmio, WeTechnology e Padam.

Oltre alla navetta, il Living Lab ha sviluppato strumenti all’avanguardia come il digital twin urbano per la pianificazione del traffico e robot autonomi per la logistica. La presenza costante di un safety driver ha garantito sicurezza e raccolta dati cruciali sull’interazione tra veicoli autonomi, pedoni e ambiente urbano, preparando Torino al futuro della mobilità.

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