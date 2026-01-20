Torah e diritti civili: un incontro a Genova sul rapporto tra legge divina e democrazia

Giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 17.45, a Palazzo Ducale di Genova, si terrà l’incontro “Torah, osservanza dei precetti religiosi e diritti-doveri civili nell’ebraismo e in Israele”, nell’ambito del ciclo Legge divina, diritto e diritti. Sovrapposizioni, compromessi e conflitti. Protagonisti del dialogo saranno Massimo Giuliani, docente di Pensiero ebraico all’Università di Trento, e Ariel Dello Strologo del Centro Culturale Primo Levi.





L’appuntamento prende le mosse dalla Torah, fondamento dell’ebraismo, che più che una semplice “legge” è un insegnamento di vita. Secondo la tradizione religiosa fu data da Dio a Mosè sul monte Sinài, ma in età moderna è stata spesso reinterpretata in chiave storica e culturale. Il testo biblico esprime valori universali come la dignità di ogni essere umano, la libertà, l’uguaglianza e la giustizia sociale, elementi che conservano una forte attualità anche al di fuori della fede.





Nel corso dei secoli, la Torah è stata commentata e rielaborata, dando origine a nuove fonti giuridico-religiose come il Talmud e i codici halakhici. Anche il confronto con la critica storico-filologica moderna non ne ha scalfito il ruolo centrale nella cultura ebraica, compresa quella più secolare. Emblematica resta la figura di Mosè, insieme profeta, maestro e leader politico.





Con la fondazione dello Stato di Israele, che per rispetto della tradizione non si è dotato di una costituzione scritta, si è affermato un sistema giuridico ispirato al diritto moderno. Ne derivano tensioni tra una visione laica dello Stato e chi riconosce come vincolante solo la legge religiosa. Nonostante queste frizioni, Israele rimane una democrazia parlamentare, chiamata a confrontarsi con sfide decisive: l’equilibrio tra identità ebraica e regole democratiche, e il pieno rispetto dei diritti e della dignità delle minoranze.

