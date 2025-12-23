Tir perde il controllo sulla A10: autostrada chiusa per ore

Momenti di apprensione nella notte sull’autostrada A10, dove un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente senza coinvolgere altri veicoli. Il tir ha urtato il guardrail per poi fermarsi trasversalmente sulla carreggiata, disperdendo una notevole quantità di carburante sull’asfalto.





L’episodio si è verificato nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova. Fortunatamente l’autista è rimasto illeso e non si registrano feriti. Tuttavia, la fuoriuscita di gasolio ha reso necessario un lungo intervento di messa in sicurezza.





La polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia hanno lavorato per ore, con la conseguente chiusura del tratto autostradale. Il mezzo è stato rimosso intorno alle 4 del mattino, consentendo la riapertura della strada e il graduale ritorno alla normalità del traffico.

