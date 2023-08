Tigullio, ecco gli 'sportelli sociali': consulenze e supporto nelle sedi dei sindacati sulle attività sociosanitarie

Nascono nel Tigullio gli 'sportelli sociali' nelle sedi dei sindacati per dare consulenze e supporto su tutte le attività socio sanitarie. Questa in sintesi la novità del lungo confronto svoltosi tra il direttore generale dell' Asl4 Paolo Petralia e le organizzazioni sindacali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil. Soddisfazione da ambo le parti per la firma del protocollo che prevede la nascita di queste realtà sociali che saranno presenti per Cgil e CISL a Rapallo, Chiavari e Sestri Levante per la UIL a Chiavari. Molti i temi affrontati dal monitoraggio delle liste di attesa per la diagnostica alle problematiche legate alla mancanza di personale e risorse e più in generale si è discusso sullo sviluppo del piano sanitario che parte dal 'Ospedale del Tigullio in tre sedi; il nuovo progetto del polo ospedaliero di Lavagna; il programma generale di riorganizzazione dell'assistenza territoriale; il progetto strategico "Tigullio Luogo di Salute" con i suoi principali strumenti principali come la televisita, la telericonciliazione farmaceutica, il telemonitoraggio, la teleriabilitazione e il teleconsulto; il percorso di sviluppo delle Case di comunità Confronto anche su Piano emergenza/urgenza; il Progetto India e le guardie pediatriche; la partecipazione e la presenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta a progettualità specifiche nelle Case di comunità Hub; gli Spoke montani; i progetti di riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale. «L'apertura degli Sportelli sociali rappresenta un'ulteriore azione di supporto alla cittadinanza, per orientarla e informarla sui servizi sociosanitari presenti sul nostro territorio. Ringraziamo i sindacati per essersi messe a disposizione, dando seguito al percorso comune intrapreso a sostegno delle persone e arricchendolo di nuove iniziative», commenta Paolo Petralia.