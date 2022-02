Terzo Valico, Ferraris: "Siamo già al 77% dell'opera: entro il 2025 la fine dei collaudi"

di Marco Innocenti

L'ad di Ferrovie dello Stato fa il punto dell'opera che permetterà a Genova di inserirsi a pieno titolo nei corridoi merci in arrivo dal nord Europa

Lavori ultimati al 77% e conclusione dei collaudi del tunnel entro il 2024/25. A snocciolare i numeri del grande progetto Terzo Valico è Luigi Ferraris, ad di Ferrovie dello Stato che, dopo aver illustrato il premier Mario Draghi alla visita del cantiere dell'opera, commenta con i giornalisti l'incontro col presidente del consiglio, durato oltre mezz'ora.

“I lavori stanno proseguendo e stanno avanzando con assoluta regolarità - ha detto Ferraris - Al momento sono già al 77% del progetto, nel 2021 abbiamo fatto 14,5 km di scavi e contiamo che, nel 2024/25, potremmo avere l’ultimazione dei collaudi del tunnel. A quel punto nel 2026-2027, si potrà arrivare ad avere il quadruplicamento della linea da Tortona”.

“Draghi ha voluto conoscere lo stato di avanzamento dei cantieri - ha aggiunto poi Ferraris - ed è rimasto molto soddisfatto. Sul Terzo Valico e sul nodo di Genova saranno investiti 7 miliardi e mezzo di euro. Abbiamo quindi fatto presente quanto questo impatti, in termini di connettività, non solo per Genova e la Liguria ma anche su Milano, Torino e l'intero paese”.

"Ci inserirà a pieno titolo nel corridoio merci che arriva dal nord Europa - ha concluso Ferraris - Per la prima volta, portare le merci qui sarà più competitivo che farle transitare da Rotterdam, grazie ad un risparmio di ben 5 giorni sul tragitto via mare, dandoci la possibilità come paese di accedere direttamente ai mercati dell'Europa centrale".