Terzo Mandato, Tajani: "Sì per i sindaci, ma per i governatori non siamo d'accordo"

In occasione della conferenza stampa a Roma per annunciare l'ingresso di Angelo Vaccarezza in Forza Italia, il segretario nazionale del partito azzurro Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, è tornato sul tema del terzo mandato: "Siamo d'accordo per quanto riguarda i sindaci, ma non per i presidenti di Regione - ha dichiarato - perché sui territori hanno poteri superiori a quelli del presidente del consiglio. E serve una garanzia di alternanza: riteniamo siano sufficienti i due mandati, ma non riguarda alcuni partiti nello specifico, è una tutela della democrazia".

"Il nostro obiettivo è raggiungere e superare il 10% alle europee e il 20% alle politiche. Stiamo lavorando intensamente per rafforzare la nostra squadra" ha proseguito Tajani annunciando nuovi ingressi nel partito in Liguria: il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, i sindaci Daniele Galliano e Roberto De Andreis, più alcuni consiglieri comunali. "Le forze civiche si stanno sempre più avvicinando a noi e gli ingressi di oggi lo dimostrano", ha detto Tajani per poi aggiungere: "Per noi l'Italia del Nord rappresenta un territorio dove essere sempre più punto di riferimento. Profonderemo molti sforzi in Italia settentrionale"