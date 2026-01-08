Terziario, Uiltucs Liguria: “Ridurre aperture domenicali e festive sì, ma con maggiorazioni salariali”

La Uiltucs Liguria accoglie con interesse la proposta del presidente di Ancc Coop, Ernesto Dalle Rive, di ridurre le aperture domenicali e festive nei negozi, non solo per contenere i costi del lavoro, ma soprattutto per rendere più sostenibili i tempi di vita e lavoro delle famiglie dei dipendenti del terziario.





“La liberalizzazione avvenuta con il Governo Monti ha penalizzato il benessere di migliaia di lavoratrici e lavoratori – spiegano Marco Callegari e Cristina D’Ambrosio, rispettivamente segretario generale e segretaria regionale Uiltucs Liguria –. Una riduzione delle giornate di apertura da 7 a 6 potrebbe invece migliorare la qualità della vita degli addetti e generare risparmi per le imprese”.





La Uiltucs propone di aprire un confronto con le imprese del settore per garantire che chi lavora la domenica riceva una maggiorazione del 50% della retribuzione, e chi presta servizio nei giorni festivi una maggiorazione del 100%. Secondo il sindacato, i consumi si sono ormai distribuiti nell’arco della settimana, quindi una riduzione delle aperture domenicali non penalizzerebbe le vendite.





“Il processo prospettato da Ancc Coop permette di mantenere il fatturato delle imprese, ma soprattutto di riaprire la strada a un lavoro più sostenibile”, concludono Callegari e D’Ambrosio.

