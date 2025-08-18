Tenta di rubare radiatori e cavi elettrici e ferisce poliziotta, arrestato 49enne

Due arresti da parte della polizia di Stato di Genova nei confronti due diversi soggetti, ammanettati in due diverse zone della città per tentato furto aggravato e per tentata rapina aggravata.

Il primo episodio si è verificato in via Pegli, nel ponente cittadino, dove gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione della responsabile di un complesso scolastico. La donna infatti aveva rilevato attraverso le telecamere di video sorveglianza, la presenza di un uomo che si aggirava nel cortile dell’istituto.

Giunti sul posto, gli agenti sono entrati nella struttura notando subito un cancello pedonale aperto. Un rumore di vetri infranti proveniente dal pian terreno dello stabile ha indirizzato i poliziotti verso il luogo in cui è stato trovato e bloccato un uomo di 30 anni, pregiudicato, che era riuscito ad introdursi dopo aver rotto una finestra della cappella consacrata, mettendo poi a soqquadro due stanze. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato.

Avendo riportato una ferita durante l’effrazione, il 30enne è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Martino, dove è stato medicato e dimesso con prognosi di 14 giorni. In mattinata sarà giudicato con rito direttissimo. Resta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

Il secondo episodio si è verificato in via Calda, nei pressi di Sestri Ponente, dove la polizia ha arrestato un 49enne, sedicente e di fuori provincia, per tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, denunciandolo anche per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

Ieri sera l’uomo si è introdotto nell’area “ex-Marconi” e si è impossessato di un grosso quantitativo di materiale. Sorpreso dalle volanti appena fuori dal cancello mentre stava ancora riempiendo alcuni sacchi di merce rubata, il soggetto si è dato alla fuga.

Durante l’inseguimento una giovane agente è riuscita ad afferrarlo, ma il 49enne ha reagito spingendola violentemente e causandole una frattura al polso (l'agente è stata dimessa dall'ospedale con 30 giorni di prognosi). Il fuggitivo è stato comunque fermato e condotto in Questura dove, oltre ai numerosi precedenti per furto, è stato trovato anche in possesso di un cutter.

All’interno dei sacchi neri, abbandonati dal 49enne davanti al cancello, sono stati trovati 28 radiatori di diverse dimensioni, 45 raccordi idraulici in ottone, un avvitatore e diversi cavi elettrici. Il tutto è stato sequestrato in attesa di restituirlo.

Anche in questo caso in mattinata è previsto il rito per direttissima. Rimane salva la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

