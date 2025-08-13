Tennis: AON Memorial Messina, in tabellone anche Darderi numero 34 del mondo

Genova si prepara ad accogliere un’edizione da record dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo ATP Challenger 125 che andrà in scena dal 1° al 7 settembre 2025 sui rinnovati campi in terra rossa di Valletta Cambiaso. L’annuncio che ha scaldato il pubblico tennistico riguarda la partecipazione di Luciano Darderi, attuale numero 34 del ranking ATP, che prenderà parte al torneo grazie a una wild card concessa dagli organizzatori.

A 23 anni, Darderi è uno dei nomi più brillanti del tennis italiano e internazionale: nel 2025 ha già conquistato tre titoli ATP Tour 250, portando a quattro il totale in carriera. Mai prima d’ora il Memorial Messina aveva visto ai nastri di partenza un giocatore con una classifica così elevata.

“È un regalo per Genova”, ha dichiarato con entusiasmo Mauro Iguera, presidente del comitato organizzatore. “Portare qui un atleta di questo livello è motivo di orgoglio per noi e per i nostri sponsor, oltre che una grande soddisfazione per il pubblico ligure, sempre molto competente e appassionato di tennis”.

Novità anche sul fronte organizzativo: la direzione del torneo sarà affidata per la prima volta a Paolo Lorenzi, già direttore degli Internazionali d’Italia a Roma, che affiancherà Sergio Palmieri nella conduzione della manifestazione.

Il torneo si preannuncia quindi come una delle edizioni più spettacolari della sua storia ventennale, con un montepremi complessivo di 208.400 dollari e una partecipazione che promette grande spettacolo per tutti gli appassionati.

