Temporali intensi nel primo pomeriggio nel Savonese, ora la Liguria è in allerta gialla

Temporali intensi hanno colpito nel primo pomeriggio la Liguria centrale, con precipitazioni molto forti registrate tra Savona e l’entroterra: 59,8 mm a Sassello, 59 mm a Rossiglione, 51,2 mm a Campo Ligure, valori in aumento. Le piogge hanno provocato disagi con possibili allagamenti stradali, accompagnate da fulminazioni e venti di scirocco fino a forti, con raffiche di burrasca sui rilievi.

Allerta – In contemporanea, alle 15 si è chiusa regolarmente l’allerta arancione per temporali. Resta però attiva l’allerta gialla fino alle 23:59 sulle zone A e D e fino alle 6 di domani, venerdì 29 agosto, sulle zone B, E e C.

Mattinata – La prima parte della giornata aveva registrato condizioni meno critiche del previsto: l’assenza di richiamo di aria fredda padana e di convergenza dei venti aveva limitato lo sviluppo dei fenomeni sulla costa.

Venti e polveri – Oltre i 3000 metri forti correnti hanno trasportato polveri sahariane, richiamando aria secca verso il Nord-Ovest e dirottando l’umidità sui settori alpini e prealpini piemontesi, riducendo la persistenza delle celle temporalesche sulla Liguria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.