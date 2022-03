Tempio Pausania, partito il processo a Ciro Grillo e ai suoi amici

di Redazione

Sono accusati di violenza sessuale di gruppo su due ragazze. Il collegio dei giudici ammette quasi tutti i testimoni; sono ben 56

Si è conclusa nel pomeriggio la prima udienza del processo al via oggi nel Tribunale di Tempio Pausania (Sassari) contro Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s Beppe, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, tutti genovesi 22enni, accusati di violenza sessuale di gruppo su due ragazze, che sarebbe stato consumata nella notte tra il 16 e 17 luglio 2019 in Costa Smeralda.

Il collegio dei giudici, presieduto da Marco Contu, ha ammesso a dibattimento 56 testi, escludendo dalle corpose liste presentate dal procuratore Gregorio Capasso, dal pool di avvocati difensori e dai legali di parte civile, solo due giornalisti che avevano intervistato gli imputati sui fatti contestati. Oggi i quattro imputati non erano presenti in aula, così come le vittime.

"E' stata un'udienza molto serena e tranquilla - ha commentato all'uscita una delle legali della difesa, Antonella Cuccureddu -. Sulla maggior parte delle questioni le parti si sono trovate d'accordo".

La prossima udienza del processo che si celebrerà a porte chiuse è stata fissata al primo giugno, quando saranno sentiti i primi testimoni fra quelli indicati dalla Procura. Il numero e i nomi dei convocati saranno comunicati alle parti dal giudice nei prossimi giorni. Sempre nel corso delle prossime udienze i giudici si pronunceranno sull'ammissione delle prove presentate da difesa e parti civili.